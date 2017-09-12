У Кабміні очікують зниження цін на автогаз до 12 гривень

Роздрібні ціни на автогаз можуть знизитися після пікового періоду їх зростання і подальшого зниження оптової вартості цього виду пального до 12,2 гривень за літр.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Української асоціації скрапленого газу листі Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"З огляду на динаміку значного (майже на 25%) зниження гуртових цін на скраплений газ, є об'єктивні підстави для пропорційного зниження роздрібних цін на цей вид пального в найкоротші терміни... Роздрібна ціна повинна знизитися приблизно на таку саму величину (як і оптова - ред): 16,5-4,3 = 12,2 грн за літр", - йдеться у тексті документа.

Також зазначається, що 6 і 8 вересня відбулися аукціони з продажу автогазу виробництва двох найбільших українських виробників - компаній "Укргазвидобування" і "Укрнафта", в результаті яких оптові ціни знизилися до 10,9-11,3 грн за літр (на товар "Укрнафти") і до 12,2-12,7 грн за літр (на газ від "Укргазвидобування").

За даними консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, роздрібні ціни на автогаз продовжують знижуватися з початку вересня, і станом на 12 вересня середня вартість цього виду пального по Україні становила 15,20 грн за літр.

Українські ціни на скраплений газ в серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину - скраплений газ - подорожчав на заправках в півтора рази, а оптові ціни зросли вдвічі.

Ситуацією зацікавився уряд. 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду з представниками галузевих асоціацій та компаній-операторів ринку скрапленого газу, на якому обговорювалися причини різкого зростання цін на автогаз.

В цей же день АМКУ оголосив про початок розслідування. 30 серпня ситуацію прокоментував президент Петро Порошенко, висловивши впевненість, що в другій половині вересня роздрібні ціни на газ повернуться на колишній докризовий рівень.

За період з 1 по 4 вересня роздрібні ціни на скраплений газ в мережах українських АЗС продовжували знижуватися.

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Економічна правда