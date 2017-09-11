Мінфін заклав у проект держбюджету курс 29,3 гривні за долар
Міністерство фінансів заклало в проект державного бюджету на 2018 рік курс на рівні 29,3 гривні за долар.
Про це міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.
"Бюджет сформований виходячи з курсу 29,3 гривні", - повідомив він.
Також міністр фінансів повідомив, що основні макропараметри проекту держбюджету були оприлюднені в бюджетній резолюції.
"Так, там нічого не мінялося. Зростання ВВП 3%, інфляція 7%. Ми підготували проект бюджету й подали його в Кабмін. Зараз із ним будуть працювати мої колеги, міністри. Ми вийдемо на фінальну редакцію 15 вересня", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство фінансів винесло проект бюджету на 2018 рік на розгляд Кабміну.
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