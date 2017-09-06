Мінфін виніс проект бюджету на розгляд Кабміну

Міністерство фінансів винесло проект бюджету на 2018 рік на розгляд Кабміну.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вніс проект Бюджету на розгляд Кабміну - своєчасно, як і передбачено законодавством. До 15 вересня проект держбюджету-2018 буде поданий на розгляд Парламенту. Бюджет "під ялинку" - це уже минуле", - зазначив Данилюк.

"Бюджет на 2018 рік - реалістичний, збалансований, ефективний і розрахований на перспективу. Це бюджет розвитку і майбутнього зростання країни, що закладає основу для проведення системних глибоких реформ", - підкреслив міністр.

За словами міністра, для ефективного використання бюджетних коштів Міністерством фінансів були визначені основні пріоритети Бюджету-2018: освіта, медицина, оборона і безпека, соціальна сфера, децентралізація, підтримка фермерів, ремонт та будівництво доріг тощо.

Він також підкреслив, що вперше бюджет побудований на основі трирічної резолюції – впроваджуємо більш передбачувану бюджетну політику.

"Як і передбачалося резолюцією, дефіцит бюджету зменшився до 2,4%, а доходи загального фонду зведеного бюджету перший раз перевищили 1 трильйон гривень та досягли 1 трильйона 30 мільярдів гривень", - додав Данилюк.

Нагадаємо, міністерство фінансів планувало подачу проекту державного бюджету на 2017 рік у Верховну Раду до 15 вересня.