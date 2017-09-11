Рибалка хоче прискорити призначення глави НБУ

У парламенті зареєстрований законопроект №7101 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення строків призначення та звільнення голови Національного банку.

Про це повідомив ініціатор цього документа, глава комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка, передає FinClub.

"Ми ні в якому разі не обмежуємо Конституційних прав глави держави подавати кандидатури на посаду глави НБУ. Зате хочемо чітко визначити термін внесення в парламент цього подання. Зокрема, в документі ми уточнюємо, що в 15 денний термін президент повинен розглянути і прийняти рішення по поданій заяві голови НБУ про відставку", - повідомив Сергій Рибалка.

За словами глави комітету, в законопроекті передбачено, що в разі неподання президентом нової кандидатури протягом 30 днів, як це передбачено законом про НБУ, парламент рекомендує главі державі кандидатуру голови НБУ.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Економічна правда