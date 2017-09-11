Всі розділи
Укр / Рус

Північний потік зупинився на ремонт

Понеділок, 11 вересня 2017, 10:05

Морський газопровід "Північний потік" зупинився вранці в понеділок на щорічне планове обслуговування.

Про це повідомляють європейські газотранспортні оператори, передає російський Інтерфакс.

Тиск в трубі почав падати з 5 ранку по Москві і до 7 прокачування скоротилася до нуля.

Ремонт триватиме до 22 вересня. У цей час будуть проводитися планово-попереджувальні роботи не тільки на приймальному терміналі в Грайфсвальді, але і на компресорній станції "Раделанд" газопроводу OPAL.

Нагадаємо, чотири великі світові компанії цікавляться входженням в українську ГТС, адже це може допомогти зупинити "Північний потік 2". 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Північний потік
Матеріали за темою
Ставки зроблені. Яке майбутнє чекає на "Північний потік 2" і що робити Україні 8 серпня 2017, 08:30
ЄК хоче вести переговори з РФ щодо "Північного потоку-2" 3 серпня 2017, 09:10
Суд Німеччини зняв обмеження на доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL 28 липня 2017, 20:50
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті