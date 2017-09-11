Північний потік зупинився на ремонт
Морський газопровід "Північний потік" зупинився вранці в понеділок на щорічне планове обслуговування.
Про це повідомляють європейські газотранспортні оператори, передає російський Інтерфакс.
Тиск в трубі почав падати з 5 ранку по Москві і до 7 прокачування скоротилася до нуля.
Ремонт триватиме до 22 вересня. У цей час будуть проводитися планово-попереджувальні роботи не тільки на приймальному терміналі в Грайфсвальді, але і на компресорній станції "Раделанд" газопроводу OPAL.
Нагадаємо, чотири великі світові компанії цікавляться входженням в українську ГТС, адже це може допомогти зупинити "Північний потік 2".
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