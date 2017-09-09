В украинскую ГТС хотят войти четыре мировые компании – Коболев

Четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую ГТС.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

"Наша ГТС должна быть прагматично интересна. У нас есть четыре конкретных интересанта. Это четыре большие газовые компании в мире. Две из них входят в категорию крупнейших. Они являются собственниками, операторами крупных систем в Европе", - заявил он.

"Для них это стратегически интересно, это потенциально финансово интересно. Они пришли к нам и проводят с нами переговоры относительно того, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", - сказал Коболев.

По его словам, инициатива исходила от Украины, однако сперва интереса к ГТС не было.

"Интерес появился только тогда, когда стало очевидно, что за счет этого механизма можно остановить "Северный поток-2", - отметил глава правления Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" скорректировал проект финансового плана в части инвестиций в ГТС из-за риска прекращения транзита российского газа.