OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події п’ятниці, 1 вересня.

Про асоціацію з ЄС. З 1 вересня в повному обсязі вступила в силу дія Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною.

Про транзит газу. Транзит російського газу через Україну зріс до максимуму з 2011 року.

Про валюту. Приватбанк призупинив продаж іноземної валюти для клієнтів "Приват24".

Про автогаз. З 31 серпня по 1 вересня роздрібні ціни на скраплений газ в деяких мережах українських АЗС незначно знизилися.

Про казначейство. Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку в серпні 2017 року зросли до історичного максимуму в 61,2 мільярда гривень.

Про сигарети. Мінфін пропонує збільшувати акциз на сигарети на 20% щороку.

Тексти дня

Карати по-новому: ДФС хоче посилити штрафи за авто на "бляхах"

Україну заполонили автомобілі з іноземною реєстрацією. Власники вимагають спростити їх легалізацію, влада — категорично проти. Поки чиновники посилюють покарання, "бляхарі" готують масовий мітинг.

Утеплити будинок на мільйон євро: як це зробити за рахунок держави

Історія київського ОСББ, що зуміло залучити понад 30 мільйонів гривень на енергоефективні заходи, може стати хорошим прикладом для інших.

