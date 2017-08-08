ЄБРР допустив Shell до тендерів на закупівлю газу для "Нафтогазу"
Вівторок, 8 серпня 2017, 17:27
ЄБРР доповнив перелік постачальників газу які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти поновлюваного кредиту ЄБРР у 2017-2018 роках.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як зазначається, умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited (Великобританія).
Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які отримали право брати участь в тендерах.
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