Всі розділи
Укр / Рус

ЄБРР допустив Shell до тендерів на закупівлю газу для "Нафтогазу"

Вівторок, 8 серпня 2017, 17:27

ЄБРР доповнив перелік постачальників газу які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти поновлюваного кредиту ЄБРР у 2017-2018 роках.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited (Великобританія).

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які отримали право брати участь в тендерах.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Нафтогаз Shell ЄБРР
Матеріали за темою
У Гаазі розпочався процес "Нафтогазу" проти Росії за втрачені в Криму активи 8 серпня 2017, 14:55
"Нафтогаз" просить суд визнати банкрутом "дочку" "Росатому" 8 серпня 2017, 12:45
Новим президентом "Укртрансгазу" стане поляк 8 серпня 2017, 10:55
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті