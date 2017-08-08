Новим президентом "Укртрансгазу" стане поляк

Наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Нафтогаз, як власник 100% акцій Укртрансгазу, затвердить це рішення відповідно до вимог статутів обох компаній.

Раніше ЕП повідомляла, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG.

Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (польський аналог "Укргазенергосервісу" - структурної одиниці "Укртрансгазу", яка здійснює ремонти та будівництво енергетичної інфраструктури).

Як повідомляла ЕП, два місяці тому на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" Андрієм Коболєвим була запропонована кандидатура Віллема Коппулса, але наглядова рада НАК відмовилася її затвердити, посилаючись на недостатню кваліфікацію.

Економічна правда