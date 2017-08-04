Головою "Укртрансгазу" може стати поляк

На посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" запропонована кандидатура Павла Станчака (Pawel Stanczak).

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, Станчак висунутий главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

"7 серпня відбудеться засідання наглядової ради НАК з порядком денним про затвердження Станчака. Швидше за все, його затвердять", - говорить джерело ЕП.

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG. Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (Польський аналог "Укртрансгазу").

Як повідомляла ЕП, два місяці тому на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" Андрієм Коболєвим була запропонована кандидатура Віллема Коппулса, але наглядова рада НАК відмовилася її затвердити, посилаючись на недостатню кваліфікацію.

Дмитро Рясний, ЕП