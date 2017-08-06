Фіндиректор УЗ відповів Омеляну на критику фінансової звітності

Директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев відповів на критику міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо піврічної звітності ПАТ.

Інформаційний майданчик для відповіді надав голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці у Facebook.

"Не можна порівняльний аналіз робити на підставі даних звітності різних стандартів обліку БО (бухгалтерський облік) і МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності). Розбіжності між ними великі по значній кількості позицій", - заявив Рязанцев.

За його словами, ці дві цифри є одним і тим же, тільки в різних стандартах бухобліку.

Він нагадав, що Укрзалізниця з 1 січня 2017 року повністю перейшла на міжнародні стандарти. Так, в офіційній звітності чітко видно, що показник чистого доходу у 2017 році на 1,5 млрд краще, ніж у 2016 році. Доходи компанії зросли на 17,6%, а витрати - тільки на 4,7%.

Крім того, в цей період підприємство збільшило витрати на оплату праці і соціальні відрахування на 3,4 млрд грн.

"Підняття зарплат від 01.07.2016 та 01.03.2017 врятувало від "виходу на вулиці" 280 тисяч працівників УЗ. Якщо робити порівняльний аналіз, то треба теж враховувати, що матеріальні витрати в собівартості, у зв'язку з ростом цін промислових товаровиробників, виросли на 1,4 млрд гривень. І в УЗ це зростання лише на 16%, при тому що індекс виріс на 33,6% за порівняльний період", - відзначає фіндиректор УЗ.

Таким чином "Укрзалізниця" на 17% скоротила витрати і заощадила 1,5 мільярда гривень, стверджує фінансовий директор.

Що стосується звинувачень про зменшення амортизаційних відрахувань за рахунок продовження термінів експлуатації, то ПАТ у 2017 року не змінювало термінів експлуатації.

"Ще одним звинуваченням в "шулерстві" було перенесення з собівартості в інвестиції витрат на ремонти в сумі 500 млн грн ... В першому півріччі 2017 року витрати на ремонти, які були віднесені до собівартості, становили близько 2,6 млрд, а у 2016 році - близько 2,4 млрд", - підкреслив Рязанцев.

Нагадаємо, 3 серпня Омелян натякнув на "шулерство" Балчуна в звітах "Укрзалізниці".

Дне раніше, 2 серпня, голова УЗ Войцех Балчун повідомив, що чистий консолідований прибуток "Укрзалізниці" в першому півріччі 2017 року становив 122,5 мільйона гривень, при тому, що за аналогічний період 2016 року був зафіксований чистий збиток близько 3,78 млрд грн.

Як повідомлялося, ситуація з різними фінансовими показниками двох джерел - міністерства та держпідприємства - траплялася і раніше.

За інформацією прес-служби, "Укрзалізниця" за 2016 рік отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку.

Втім, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, аудиторська компанія E&Y підрахувала, що в 2016 році УЗ спрацювала зі збитками в 7 мільярдів гривень.

2015 рік компанія закінчила зі збитком понад 16 млрд гривень.

Економічна правда