"Укрзалізниця" змінила збиток на прибуток - Балчун

Чистий консолідований прибуток "Укрзалізниці" в першому півріччі становив 122,5 мільйона гривень.

Про це голова ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, за аналогічний період минулого року був зафіксований чистий збиток близько 3,78 млрд грн.

За даними Балчуна, доходи "Укрзалізниці" виросли на 5,6 млрд, або 17,6%, і становили 35,3 млрд, тоді як зростання витрат становило 4,7%, або 1,7 млрд грн.

Капітальні інвестиції зросли на 180% - до 3,4 млрд грн. На модернізацію основних засобів було направлено 1 млрд грн, капітальне будівництво - 1 млрд грн, придбання основних засобів - 0,75 млрд грн, капітальний ремонт - 0,4 млрд грн.

Вантажообіг в першому півріччі збільшився на 6,1% - до 94,9 млрд тонно-кілометрів, в тому числі транзитні перевезення - на 7,5%, до 732 млн тонно-кілометрів. Зростання пасажирообороту становило 6,9% - до 13,8 млрд тонно-кілометрів.

Робочий парк вагонів "Укрзалізниці" виріс в середньому на добу на 13,6 тис., або на 11,6%, а загальний парк локомотивів у червні 2017 року збільшився на 68 одиниць, або 3,8%, що разом дозволило збільшити середньодобове навантаження на тисячі триста п'ятьдесят вісім вагонів, або на 13,3%.

Як повідомлялося, за 5 місяців 2017 року прибуток УЗ становив 100 мільйонів гривен, в той час як у першому кварталі 2017 року - 12,8 млн гривень.

За інформацією прес-служби, "Укрзалізниця" за 2016 рік отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку.

Втім, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, аудиторська компанія E&Y підрахувала, що в 2016 році УЗ спрацювала зі збитками в 7 мільярдів гривень.

2015 рік компанія закінчила зі збитком понад 16 млрд гривень.

Економічна правда