Вагони заводу Тігіпка для "Укрзалізниці" подорожчали на третину - ЗМІ

Компанія "Дніпровагонмаш" виграла тендер на поставку вагонів філії "Укрзалізниці" за ціною, що на третину перевищує попередній контракт.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані в системі ProZorro.

Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" 7 липня за результатами тендеру замовила ПАТ "Дніпровагонмаш" фітингових платформ на 18,53 млн грн.

До кінця року компанія з групи Сергія Тігіпка поставить 17 вагонів-платформ для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 тонни по 1,09 млн грн за штуку.

Як зазначає видання, у грудні 2016 року вона продавала їх "Ліски" на третину дешевше - по 827 тис. грн. В березні 2017 року до тієї операції додали нову специфікацію на 48 платформ по 910 тис. Грн, що на 20% дешевше нинішньої тендерної ціни.

Загальний термін служби платформи становить 32 роки, до капітального ремонту - 17 років, між деповськими ремонтами - 2 роки. Гарантійний термін на основні несучі елементи рами становить 8 років, а на платформу і деталі важільної передачі і воздуховода - 3 роки.

Ціна угоди всього на 0,1% нижче очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом з продукцією того ж "Дніпровагонмашу" традиційно було київське ТОВ "Машбудінвест", ціна пропозиції була якого дорівнює очікуваній сумі. Воно записано на кіпрську фірму "Форвінком Лімітед", чиїм номінальним бенефіціаром вказано Христофорос Малактос.