Залізниця замовила Тигіпку вагонів на 44 мільйони гривень

Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Українська залізниця" 22 грудня за результатами тендеру замовила ПАТ "Дніпровагонмаш" фітингових платформ на 43,84 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До кінця 2017 року компанія з групи Сергія Тігіпка поставить 53 безбортових вагони-платформи моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 827 тисяч гривень.

Вони будуть укомплектовані поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055.

Їхня максимальна конструкційна швидкість становить 120 км/год., загальний строк служби – 32 роки, до капітального ремонту – 17 років, між деповськими ремонтами – 2 роки.

У 2008 році центр купив у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" подібні платформи моделі 13-7024 вантажопідйомністю 71,2 т по 655 тисяч гривень, тобто на 21% дешевше.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ "Машбудінвест" із такими ж платформами на 0,1% дорожче.

Воно записане на кіпрську фірму "Форвінком Лімітед", чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.