Кабміну сподобалось користуватися електромобілями, але їх оренду не подовжать

Автомобільне підприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів не планує пролонгувати договір оренди 2 електромобілів Nissan LEAF.

Про це сказано у відповіді секретаріату Кабміну на запит "Українських Новин".

"Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів не пролонгувало договір з оренди 2 електромобілів Nissan LEAF і не планує здійснювати його пролонгацію", - сказано в ньому.

На питання про можливу купівлю урядом електромобілів у секретаріаті відповіли, що в бюджетних призначеннях на 2017 рік такі кошти не передбачені.

Водночас, згідно з відповіддю, за результатами економічного аналізу, що здійснювався під час експлуатації електромобілів, установлено, що вони більше ощадливі порівняно із транспортними засобами, які використовують паливо.

Як повідомлялося, 5 травня Кабмін орендував на 3 місяці 2 електромобілі Nissan LEAF за 148,4 тис. гривень.

Зокрема, були орендовані електромобілі Nissan LEAF 2013 року випуску та 2014 року випуску.

Відповідно до договору розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становив 824,5 гривні (двома – 1,649 тисячі гривень).

За умовами договору автомобілі повинні були використовуватися для транспортного обслуговування (перевезення пасажирів і кореспонденції) та спеціального обслуговування.