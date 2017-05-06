Кабмін орендував на три місяці два електромобілі за 150 тисяч

Автомобільне підприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів орендувало на 3 місяці 2 електромобілі Nissan LEAF за 148,410 тисяч гривень.

Про це сказано у відповідному договорі автопідприємства з ТОВ "Кар Рентал Україна" від 5 травня, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro.

Зокрема орендовані електромобіль Nissan LEAF 2013 року випуску й оцінною вартістю 236,8 тисяч гривень, а також електромобіль Nissan LEAF 2014 року випуску й оцінною вартістю 249,3 тисяч гривень.

Відповідно до договору розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становить 824,5 гривень (двома – 1,649 тисяч гривень), а загальна сума договору становить 148,410 тисяч гривень.

За умовами договору автомобілі повинні використовуватися для транспортного обслуговування (перевезення пасажирів і кореспонденції) та спеціального обслуговування.

Орендар може використовувати транспортні засоби на території України, крім анексованого Росією Криму й непідконтрольних територій Донбасу.

ТОВ "Кар Рентал Україна" засновано в січні 2012 року й зареєстровано за адресою проживання засновника Віктора Марущука (Київ, Печерський район, провулок Музейний, 2А, квартира 1).

На попередньому тендері автопідприємства секретаріату Кабміну на оренду 2 електромобілів тендерний комітет 31 березня 2017 відхилив пропозицію ТОВ "Кар Рентал Україна" через невідповідність його пропозиції умовам тендерної документації.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури має намір забезпечити умови, за яких частка електромобілів у загальних продажах автомобілів у країні збільшиться до 15%.

Українські новини