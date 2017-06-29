Мінфін починає реформування ДФС

Міністерство фінансів планує провести оптимізацію процесів, посилити основні функції ДФС, підвищити ефективність адміністрування податків і поліпшити якість послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну.

"Головна мета - зменшити рівень корупції та перетворити ДФС в цільову сервісну службу. Проект буде впроваджуватися Мінфіном та ДФС за підтримки консультантів міжнародної консалтингової компанії", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Проект буде трирівневим.

Перший рівень - це наглядова рада, до складу якої увійдуть представники західних урядових структур, міжнародних організацій і фондів, а саме: мінфін США, МВФ, Європейський банк реконструкції і розвитку, мінфін Канади, мінфін Німеччини, прикордонно-митна служба США, представники ЄС.

Наглядова рада координує проект, стверджує цілі та моніторить реалізацію проекту.

Другий рівень - комітет управління, в який входять міністр фінансів, голова ДФС, заступник голови ДФС, держсекретар Мінфіну і менеджер проекту.

Цей комітет буде зустрічатися щотижня для обговорення процесу реалізації реформи. У сферу його компетенції входить визначення пріоритетів, постановка завдань і вирішення спірних питань.

Третій рівень - група впровадження реформи, в яку входять представники Мінфіну, ДФС, МВФ, команд підтримки реформ при Мінфіні та ДФС, і міжнародні консультанти.

Ця група буде працювати над практичним впровадженням змін за різними напрямками, серед яких аудит, сервісна служба, дотримання законодавства, налагодження внутрішніх процесів в ДФС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Державна фіскальна служба залишатиметься у підпорядкуванні Міністерства фінансів, але буде докорінно реформована та перебудована в інтелектуальний орган влади з серйозними повноваженнями.

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Економічна правда