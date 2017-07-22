ЄС встановив нульове мито на українське взуття - Микольська

Євросоюз на три роки встановив нульове ввізне мито для українського взуття.

Про це розповіла заступниця міністра економічного розвитку та торгівлі Наталя Микольська в ефірі "5 каналу" 21 липня.

За її словами, в межах квот товари ділять на дві групи. Перша група - це товари, де мито є незначне, де сплачують 5% - 14% мита і товар залишатиметься конкурентним на ринку ЄС. До таких товарів Микольська віднесла мед, тому що він є конкурентний і на ринку ЄС.

Друга група - це товари де ЄС знизила ввізне мито до нуля. За словами Микольської, Україні знизили мито не тільки на сільськогосподарські продукти, а й на ряд промислових товарів, зокрема, українські виробники отримали зниження європейських мит до нуля на взуття.

"Українське взуття зараз достатньо конкурентне і ми бачимо те, що українська легка промисловість показує середньо високі показники приросту. Звичайно, значну частину ми зараз шиємо по давальницькій сировині, коли ми фактично шиємо на замовлення іноземних брендів", - розповіла вона.

"Але все більше українських компаній також починають шити те, що називається private lable. Фактично нам дають замовлення, як має виглядати товар, а вже українська компанія сама закуповує сировину, фурнітуру, шиє на території України і далі постачає на ринок ЄС", - повідомила Микольська.

Нагадаємо, 17 липня Рада ЄС затвердила нові тимчасові торговельні преференції для України. Вони вводяться на строк до трьох років в якості доповнення до Угоди про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі і набувають чинності з вересня 2017 року.

За словами Микольської, Євросоюз надав Україні додаткові квоти на зернові, оброблені томати, виноградний сік. Також передбачена прискорена лібералізація торгівлі деякими промисловими товарами: мідними і алюмінієвими виробами, рідкокристалічними екранами.

Економічна правда