На акції "Дніпроенерго" і "Дніпрообленерго" з'явилися претенденти

Фонд держмайна отримав заявки на аукціон з продажу акцій ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" та ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"У середу закінчився термін подачі заявок на участь в аукціоні з продажу "Дніпроенерго" та "Дніпрообленерго". На покупку кожного пакета акцій надійшло по дві заявки", - йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться у четвер, 31 серпня на фондовій біржі ПФТС.

Як повідомлялося, раніше ФДМУ анонсував на середину серпня проведення аукціонів із продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго".

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу керуючої активами Рината Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент".

Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш як 72% акцій "ДТЕК Західенерго", більш як 72% акцій "Київенерго" і понад 71% акцій "ДТЕК Донецькобленерго".

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Економічна правда