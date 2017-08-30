Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 31 серпня на 13 копійок та встановив його на рівні 25,57 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,48 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,35 гривні.

Нагадаємо, 30 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,58-25,60 гривні за долар.

Економічна правда