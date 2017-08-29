ДФС "полює" на неофіційно влаштованих працівників

Державна фіскальна служба з початку року виявила 1,6 тисячі працівників, які працювали неофіційно.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

З початку року органами ДФС при перевірці суб'єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, встановлено порушення податкового законодавства у 61% перевірених платників.

До бюджетів донараховано понад 250 млн грн податку на доходи фізичних осіб, близько 89 млн грн єдиного внеску та майже 19 млн грн військового збору.

У січні - липні за рахунок спільних дій територіальних органів ДФС і місцевих органів влади та вжитих заходів по контролю погашена заборгованість по заробітній платі в сумі 1,063 млрд грн, надійшло 118,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб і 375,2 млн грн єдиного внеску.

У ДФС відзначили, що за результатами проведеної роботи 9,7 тис. роботодавців підвищили рівень заробітної плати, до бюджету додатково надійшло: податку на доходи фізичних осіб - 23,3 млн грн, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 29,1 млн грн , військового збору - 1,9 млн грн.

До органів прокуратури спрямовано матеріали та відомості щодо 352 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась в розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

Як повідомлялося, після підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн з 1 січня 2017 року до Пенсійного фонду надійшло додаткових 11 мільярдів гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував зростання середньої зарплати до 10 тисяч гривень.

Економічна правда