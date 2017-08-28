Burisma Злочевського почала поставки природного газу

Газовидобувна компанія Еско-Північ, що входить до складу групи Burisma, почала імпортувати природний газ.

Про це Enkorr повідомили в Консалтинговій групі А-95.

В середині серпня компанія оформила імпорт близько 5 млн кубометрів, основний обсяг газу зайшов через Угорщину, невелика частина - через Словаччину.

Постачальником є ​​швейцарська Axpo Trading AG, яка останні два роки продає газ цілому ряду інших українських компаній, зокрема державному Нафтогазу.

Еско-Північ з травня регулярно виставляє природний газ (по 5-7 млн ​​кубів) на електронні торги на Українську енергетичну біржу.

Компанія Еско-Північ входить в Burisma Holdings, що належить екс-міністру екології часів Януковича Миколі Злочевському. В цілому Burisma володіє і розробляє 20 ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні, 99% видобутку припадає на природний газ.

Сукупний обсяг видобутку природного газу в 2016 році становив більше 1 млрд кубометрів.

У листопаді 2016-го ГПУ закрила справу проти Злочевського, якого підозрювали у незаконному збагаченні, ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні.

На початку року компанія "Burisma" повідомила про закриття всіх кримінальних справ проти групи та її президента Злочевського.

В компанії пояснили, що "це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group". За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн податкових платежів.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією Burisma. На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат від БПП Ніна Южаніна.

Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського.