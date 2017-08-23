Річний план з ремонту доріг виконано на 22% - Мінінфраструктури

За даними Укравтодору, станом на 18 серпня 2017 року проведено ремонт на 756 кілометрах автодоріг загального користування.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Також проведено ямковий ремонт 6,3 млн кв. м доріг, що дозволило забезпечити проїзд на 40 тис. км автодоріг загального користування", - відзначили в міністерстві.

Як повідомлялося, 15 серпня Гройсман анонсував будівництво двох доріг на схід України, але пізніше пояснив, що мова йде не про будівництво "з нуля", а лише про ремонт автошляхів.

Президент Петро Порошенко ставить завдання збільшити видатки з бюджету на ремонт і будівництво доріг в Україні з 10 мільярдів гривень 2016 року до 30 млрд 2018-го.

Зазначимо, що загальна протяжність автомобільних державних доріг в Україні становить 169,5 тисяч км, з них близько 50 тисяч потребують ремонту. Також існує 250 тисяч км вулиць міст, за стан яких відповідають місцеві органи влади.

Економічна правда