Фонд держмайна шукає оцінювача пакета акцій ОПЗ

Фонд державного майна оголосив конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ "Одеський припортовий завод".

Інформація про початок конкурсу опублікована в газеті "Відомості приватизації" від 23 серпня, передає прес-служба ФДМ.

Оцінці підлягає пакет акцій в кількості 795 083 903 штук, що становить 99,567% статутного капіталу товариства.

Конкурс запланований на 14:00 п'ятниці, 8 вересня. Документація на конкурс приймається до 17:30 4 вересня.

Як повідомлялося, згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод в першому півріччі 2017 року.

Однак уряд України відклав масштабну приватизацію до ухвалення Верховною Радою нового закону про приватизацію, розгляд якого може відбутися у вересні.

Нагадаємо, Україна двічі у 2016 році виставляла ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,18 млрд грн, а потім в грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно.

Держбюджет 2017 року передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте за підсумками першого півріччя бюджет отримав лише 0,11 млрд грн.

Фонд розраховує поліпшити цей показник за рахунок продажу в другій половині серпня блокпакетів акцій восьми енергокомпаній, сумарна стартова ціна яких становить 4,1 млрд грн.

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Економічна правда