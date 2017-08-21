Стали відомі іноземні претенденти на приватизацію обленерго

Група зарубіжних компаній підписала з Фондом держмайна України так звані договори про нерозголошення (non-disclosure agreement, NDA) на ознайомлення з енергокомпаніями з контрольною часткою держави в капіталі.

В цілому мова йде про 15 претендентів.

Серед них - Tata Power Company (Індія), iCor (Литва), Polenegria SA (Польща), MVM Zrt. (Угорщина), Limak Holding Ink. (Туреччина), Enel S.p.A. (Італія), India Power Corporation Ltd. (Індія), Kulczyk Holding S.A. (Польща).

Їх інтерес стосується покупки акцій "Миколаївобленерго" (70%), "Харківобленерго" (65%), "Хмельницькобленерго" (70%), "Черкасиобленерго" (71%), "Тернопільобленерго" (51%) і "Запоріжобленерго" (60 %).

В даний час перші чотири з цих "облів" знаходяться під негласним управлінням команди Петра Порошенка. Два останніх, як і раніше, під наглядом менеджменту Григорія і Ігоря Суркісів.

Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику

Дмитро Рясний, ЕП