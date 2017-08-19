АМКУ дозволив концентрацію Bayer та Monsanto

Антимонопольний комітет України дозволив горизонтальне та вертикальне злиття німецької компанії "Bayer Aktiengesellschaf" та американської "Monsanto Company"на ринках хімічних засобів захисту рослин та насіння сільськогосподарських культур та овочів.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Зазначається, що у ході розгляду справи було опитано близько 20 конкурентів, 15 дистриб’юторів, 5 експертів та 7 безпосередніх споживачів.

В результаті розгляду АМКУ дійшов висновку, що концентрація об’єднує два різні, але взаємодоповнюючі бізнеси. Об'єднані науково-дослідні можливості Групи Bayer та Групи Monsanto створять значний потенціал для впровадження інноваційних продуктів, більш ефективного задоволення потреб споживачів та сприятимуть подальшому вдосконаленню продукції, що пропонується учасниками концентрації.

За рахунок такого поєднання кінцеві споживачі зможуть отримати значні і довгострокові переваги, зокрема: розширити джерела постачання, підвищити зручність використання продукції і врожайність, більш ефективно охороняти навколишнє середовище та раціонально використовувати ресурси.

Також АМКУ зазначив, що концентрація сприятиме зростанню, інноваціям та стабільності виробництва продуктів харчування в усьому світі і матиме позитивний вплив на глобальні поставки продуктів харчування та їх якість.

При цьому в Антимонопольному комітеті зазначили, що концентрації може зумовити спотворення конкуренції шляхом обмеження доступу на ринок дистрибуції засобів захисту рослин та насіння сільськогосподарських культур і овочів інших виробників таких товарів.

Виходячи з цього, АМКУ обумовив надання дозволу на зазначену концентрацію виконанням учасниками певних зобов’язань, які стосуються нестворення перешкод доступу на ринки чи усунення з ринків дистрибуції засобів захисту рослин та насіння сільськогосподарських культур і овочів інших виробників.

Нагадаємо, переговори про злиття двох компаній розпочалися в середині травня 2016 року.

У вересні 2016 Bayer AG підтвердила, що купує Monsanto Co. за 66 млрд доларів з урахуванням боргу.

Нова компанія стане найбільшим в світі постачальником сільськогосподарських хімікатів і насіння та найбільшою компанією в ФРН.