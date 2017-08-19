Кількість українських користувачів в Instagram зросла до 6 мільйонів
Субота, 19 серпня 2017, 09:05
Аудиторія Instagram за останні півтора місяці зросла на 400 тисяч і становить зараз 6 мільйонів користувачів.
Про це свідчать дані внутрішньої статистики Facebook для рекламодавців, передає Watcher.
При цьому кількість українських користувачів Facebook вже 2 місяці залишається незмінною – їх 8,9 млн.
Як повідомлялося, українці стали активніше користуватися Instagram і рідше Facebook.
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.