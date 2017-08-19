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Кількість українських користувачів в Instagram зросла до 6 мільйонів

Субота, 19 серпня 2017, 09:05

Аудиторія Instagram за останні півтора місяці зросла на 400 тисяч і становить зараз 6 мільйонів користувачів.

Про це свідчать дані внутрішньої статистики Facebook для рекламодавців, передає Watcher.

При цьому кількість українських користувачів Facebook вже 2 місяці залишається незмінною – їх 8,9 млн.

Як повідомлялося, українці стали активніше користуватися Instagram і рідше Facebook.

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