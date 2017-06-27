Українці стали активніше користуватися Instagram і рідше Facebook

Аудиторія Instagram за останні півтора місяці виросла майже в півтори рази – з 3,8 мільйона до 5,6 мільйона користувачів.

Про це повідомляє Watcher з посиланням на дані внутрішньої статистики Facebook для рекламодавців.

Зазначається, що за останній тиждень кількість українських користувачів Facebook зменшилась на 100 тис – з 9 млн до 8,9 млн. Рекорд в 9 млн було зареєстровано 19 червня.

Ймовірно, що основна причина цього невеликого падіння полягає в тому, що в перший тиждень після заборони російських соціальних мереж в Україні (з 18 травня), був сильний пік в кількості нових реєстрацій.

Звісно, що не всі користувачі, які зареєструвались, стали постійними користувачами соцмережі. А статистика Facebook зараховує лише тих, хто хоча б раз протягом останніх 30 днів був залогінений в сервіс. Аналогічно рахуються й користувачі Instagram.

Як свідчать дані Facebook, загальна унікальна аудиторія Facebook та Instagram в Україні складає 11 млн. Зважаючи на те, що з цих 11 млн Інстаграмом користуються 5,6 млн, а Facebook – 8,9 млн, це означає, що спільно обома сервісами користується 3,3 мільйони українців. Окремо Facebook користуються 5,6 млн, а Instagram – 2,3 млн.

Повідомляється, що саме Instagram та Facebook стали основними реціпієнтами нових користувачів з ВКонтакте та Одноклассників. Сумарна унікальна аудиторія Instagram та Facebook ще на початку травня становила 7,5 млн користувачів.

Тобто з моменту введення дії заборони на доступ до російських соцмереж, унікальна аудиторія обох сервісів зросла на 3,5 млн.

Раніше повідомлялось, що аудиторія українського Facebook виросла до 10 млн, але, як бачимо, наразі українських користувачів лише 9 млн.