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Фірташ купив Запорізький титано-магнієвий за 1 долар - Ситник

П'ятниця, 18 серпня 2017, 16:25

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що олігарх Дмитро Фірташ купив Запорізький титано-магнієвий комбінат за 1 доллар.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День".

"Розслідуємо справу відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату", і бачимо, що Фірташ забрав його фактично за один долар. Звісно, ставити питання про відповідальність самого Фірташа поки зарано, але ми цю справу розслідуємо. Велика її частина вже в суді", - заявив Ситник.

" Коли ми переносимо свій погляд на Одеський припортовий, то там також бачимо інтереси того ж самого Фірташа", - додав він.

Голова НАБУ також зазначив, що НАБУ веде і інші справи, пов'язані з інтересами олігархів, наприклад, Коломойського і Ахметова.

Як повідомлялось раніше, НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу Роттердам+.

17 серпня співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕ.

Нагадаємо, голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".

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Фірташ НАБУ ЗТМК
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