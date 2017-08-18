У Ryanair розповіли, як змусили Коломойського знизити вартість авіаквитків
Авіакомпанія Ryanair назвала необґрунтованими юридичними погрозами дії МАУ щодо подачі позовів про визнання незаконним меморандуму між Міністерством інфраструктури та Ryanair.
Про це йдеться в прес-релізі авіакомпанії.
"Ryanair вітає зменшення тарифів авіакомпанією МАУ у відповідь на запропоновані Ryanair польоти в Україну, при цьому вважає їх юридичні дії необгрунтованими", - йдеться в прес-релізі.
У компанії нагадали, що МАУ пригрозила подати в суд на Ryanair, Міністерство інфраструктури і Львівський аеропорт за нібито "втрату заробітку" в результаті примусу до конкуренції з Ryanair.
"Ця сміховинна вимога МАУ свідчить про те, що вони не зупиняться ні перед чим, щоб перешкодити українським споживачам і гостям країни користуватися недорогими повітряними перевезеннями, які Ryanair надає в 33 інших країнах", - заявив головний комерційний директор компанії Девід О'Брайен.
"Замість того, щоб намагатися конкурувати з Ryanair, МАУ вдаються до помилкових і необгрунтованих юридичних погроз, щоб підтримати їх високу вартість за переліт, дозаправку і неефективну модель", - додає він.
"При цьому ми вітаємо той факт, що навіть без виходу Ryanair на ринок МАУ були змушені знизити свої ціни, що принесе користь українським споживачам і відвідувачам", - сказав О'Брайен.
"Ми зберігаємо надію на те, що Україна в майбутньому зможе повністю використовувати доступ до найширшої мережі маршрутів і низьких тарифів, які може запропонувати тільки Ryanair", - підсумував він.
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Економічна правда
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