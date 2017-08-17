Фонд державного майна отримав дві заявки на аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" й одну на 25% акцій ПАТ "Київенерго".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Фонду.



Фонд нагадує, що відповідний аукціон запланований на фондовій біржі ПФТС 18 серпня.



Як повідомлялося, Фонд на аукціоні 16 серпня реалізував 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Покупець – компанія Ornex, що входить до групи СКМ Ріната Ахметова. Оскільки вона була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні, пакет акцій "ДТЕК Донецькобленерго" було реалізовано за стартовою ціною - 143,8 млн гривень.

Торги відбулися на фондовій біржі "Іннекс".



Заплановані цього самого дня - 16 серпня – аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго" не відбулися через відсутність заявок.

З цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" на Українській біржі.

Повторний аукціон із продажу 25% акцій "Одесаобленерго" заплановано на 22 серпня, "Донбасенерго" і "Сумиобленерго" - 23 серпня. Організатори торгів ті самі.

Окрім цього, 31 серпня на ПФТС заплановано ще два аукціони: з продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" і ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".