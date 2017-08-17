Нацбанк продовжує зміцнювати курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 серпня на 3 копійки та встановив його на рівні 25,57 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,94 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,2870 гривні.

Нагадаємо, на 16 серпня НБУ підвищував курс гривні до долара на 4 копійки.

Економічна правда