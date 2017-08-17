ДФС продовжує обшуки на спиртзаводах

Державна фіскальна служба проводить обшуки на спиртзаводах у 15 областях.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

Як зазначається, 16 серпня розпочався другий етап операції.

"Йдемо по ланцюгу виявлення порушень при виготовленні спирту, потім при виробництві лікеро-горілчаних виробів, й нарешті при його реалізації населенню", - повідомив на своїй сторінці Білан.

За його словами, у середу, 16 серпня, понад 300 співробітників податкової міліції провели обшуки на заводах - виробниках алкоголю у 15 областях.

Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

"Обшуки проводяться за результатами аналізу криміногенної ситуації в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і з метою перевірки наявної інформації про невраховане виготовлення даної продукції на легальних заводах", - зазначив він.

За його словами, про це свідчать і численні факти вилучення працівниками податкової міліції з незаконного обігу горілки з етикетками і під марками відомих українських виробників.

"Таким чином обшуки на лікеро-горілчаних заводах є усуненням причин, а не наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв", - резюмував Білан.

Зазначається, що заходи проводяться на підставі відповідних ухвал суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК України.

Нагадаємо, на заводах ДП "Укрспирт" 24 липня правоохоронні органи проводили обшуки, вилучивши 97,9 тис дав спиртовмісної продукції.