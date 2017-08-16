Податковий борг "Укрнафти" становить 13,2 мільярда гривень

Станом на 30 червня кредиторська заборгованість ПАТ "Укрнафта" перед бюджетом становила 13,2 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як наголошується, у період з січня по липень 2017 року компанія погасила податкові платежі на суму 6,5 млрд гривень, що на 2,4 млрд гривень вище, ніж за аналогічний період минулого року. За липень компанія перерахувала до бюджету 816,3 млн гривень.

"Компанія продовжує в повному обсязі виконувати поточні податкові зобов'язання, при цьому сума "історичної" податкової заборгованості не змінилася з початку року. Станом на 30 червня кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом становила 13,2 млрд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні "Укрнафта" направила ДФС свою пропозицію щодо реструктуризації податкового боргу.

За інформацією податкових органів наразі ці пропозиції компанії розглядаються в Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, Укрнафта збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда