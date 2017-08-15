Керівник "Антонова" йде з посади

Президент державного підприємства "Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому", Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У прес-службі відзначили, що Коцюба керував українським авіабудівним підприємством більше ніж рік.

"За цей час "Антонов" відправив у перший політ Ан-132D, наростив фінансові показники, посилив позиції на світовому ринку та розширив партнерство зі світовими гігантами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Коцюба прийняв рішення повернутися в приватний бізнес.

Нагадаємо, Коцюба у 2016 році задекларував 1,408 млн гривень як дохід від перерахування добових, при цьому витрачаючи близько 14 тисяч гривень на добу у відрядженні.

Журналісти дізналися з власних джерел, що Коцюба у 2016 році провів за кордоном близько ста днів.

Вказується, що добові перевищили навіть заробітну плату чиновника. У добові не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо.

Економічна правда