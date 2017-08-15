Всі розділи
Укр / Рус

Керівник "Антонова" йде з посади

Вівторок, 15 серпня 2017, 19:52

Президент державного підприємства "Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому", Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У прес-службі відзначили, що Коцюба керував українським авіабудівним підприємством більше ніж рік.

"За цей час "Антонов" відправив у перший політ Ан-132D, наростив фінансові показники, посилив позиції на світовому ринку та розширив партнерство зі світовими гігантами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Коцюба прийняв рішення повернутися в приватний бізнес.

Нагадаємо, Коцюба у 2016 році задекларував 1,408 млн гривень як дохід від перерахування добових, при цьому витрачаючи близько 14 тисяч гривень на добу у відрядженні.

Журналісти дізналися з власних джерел, що Коцюба у 2016 році провів за кордоном близько ста днів.

Вказується, що добові перевищили навіть заробітну плату чиновника. У добові не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Антонов
Матеріали за темою
"Антонов" до 2020 року хоче перейти на стандарти НАТО 14 серпня 2017, 12:01
"Антонов" планує побудувати 70 літаків за 5 років 14 серпня 2017, 09:12
Кабмін ліквідував державіаконцерн "Антонов" 25 липня 2017, 16:20
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті