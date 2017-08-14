В 2021 bitcoin може коштувати 100 тисяч доларів - прогноз

Денніс Порто, вчений з Гарварда, що інвестує в криптовалюти, розповів про те, що біткойн підпорядковується тим же правилом, що і всі в цифровому світі - закону Мура, і буде подвоюватися в ціні кожні 8 місяців протягом найближчих трьох з половиною років.

Про це повідомляє Finance.ua з посиланням на Business Insider.

З початку серпня біткойн подорожчав більш ніж на 16%, а з початку 2017 року - на 465%. І це лише початок. На думку інвестора і вченого з Гарвардського університету Денніса Порто, найпопулярніша в світі криптовалюта досягне ціни в 100 тисяч доларів.

Емпіричний закон був сформульований в 1965 році співзасновником Intel Гордоном Муром. В оригіналі він говорить: кількість транзисторів на кристалі інтегральної схеми подвоюється кожні 2 роки. "Закон Мура сформульований для числа транзисторів в комп'ютерній мікросхемі, але може застосовуватися до будь-якої цифрової технології", - стверджує Порто.

"Будь-яка технологія, зростаюча по експоненті (тобто підкоряється закону Мура), подвоює свій основний показник за певний проміжок часу", - пояснює експерт.

Застосувавши закон Мура до біткойнів, Порто прийшов до висновку, що його вартість подвоюється кожні 8 місяців.

"Така закономірність створює унікальну можливість для інвесторів. Більшості з них було складно інвестувати в малозрозумілі інтернет-технології, але буквально кожен може купити біткойн", - говорить Денніс Порто.

Біткойн, за розрахунками експерта, буде слідувати тренду, заданому законом Мура, поки не стане одним з наймасовіших фінансових активів в світі. При цьому варто враховувати, що мова йде в принципі про найпопулярнішу на даний момент криптовалюту. Поки це біткойн, позиції якого не зміг похитнути навіть розкол єдиного блокчейна і поява нового біткойну - Bitcoin Cash. Але в будь-який момент його може змістити з п'єдесталу якась більш приваблива для майнерів і інвесторів криптовалюта. Тоді вже вона буде підкорятися закону Мура.

Втім, такий сценарій поки виглядає малоймовірним. На думку Денніса Порто, саме біткойн продовжить подвоюватися в ціні кожні 8 місяців аж до лютого 2021 року, коли його вартість перевищить 100 тисяч доларів, збільшившись в порівнянні з нинішньою більш ніж в 28 разів.

Нагадаємо, вартість Bitcoin перевалила за 4 тисячі доларів.