Міжбанк відкрився доларом по 25,66
Понеділок, 14 серпня 2017, 10:50
14 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:25 встановилися на рівні 25,63-25,66 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,63-25,66 гривні;
Євро - 30,30-30,33 гривні;
Російський рубль - 0,4281-0,4291 гривні.
Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до євро на 14 серпня на 9 копійок та встановив його на рівні 30,23 за євро.
Економічна правда
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