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Міжбанк відкрився доларом по 25,66

Понеділок, 14 серпня 2017, 10:50

14 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:25 встановилися на рівні 25,63-25,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,63-25,66 гривні;

Євро - 30,30-30,33 гривні;

Російський рубль - 0,4281-0,4291 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до євро на 14 серпня на 9 копійок та встановив його на рівні 30,23 за євро.

Економічна правда

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