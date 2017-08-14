Міжбанк відкрився доларом по 25,66

Непохитний "Роттердам+": як "еліта" пошила у дурні всіх українців Після введення формули "Роттердам+" виграли генеруючі компанії, передусім ДТЕК Ахметова. У дурнях залишилися країна, яка далі залежить від поставок вугілля з Росії, промислові споживачі та населення.

Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього Україна несумісна з майбутнім. Сировина більше не дозволить країні триматися на плаву, інвестиції не прийдуть, власних коштів не буде. Усі розумні люди виїдуть за кордон, звільнивши місце для неосвічених біженців з Африки.