ДТЕК отримала третю партію вугілля з ПАР. Дешевше, ніж купує "Центренерго"

Трете судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло в Україну.

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

У повідомленні наголошується, що в понеділок вранці розпочалося розвантаження третього судна з ПАР з антрацитом для Придніпровської та Криворізької ТЕС.

"Нова партія вугілля поповнить запаси на станціях, які покривають річний брак потужності в енергосистемі України і готуються до проходження осінньо-зимового періоду", - заявили в компанії.

Перше судно з антрацитом з ПАР прибуло в Україну 25 травня, друге - 23 липня.

Раніше у компанії заявляли, що вартість імпортного вугілля з ПАР для ДТЕК становить близько 100 доларів за тонну.

При цьому державна компанія "Центренерго" уклала угоду з американською компанією"XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів, що суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.

Крім того, у травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній територіїДонецької та Луганської областей.

Економічна правда