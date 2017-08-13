В уряді розповіли, як стабілізують Пенсійний фонд

Пенсійна реформа передбачає запровадження таких соціальних параметрів солідарної системи пенсійного забезпечення, які стабілізують Пенсійний фонд та створять умови для подолання його дефіцитності.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, якого цитує прес-служба Мінсоцполітики.

Міністр запевняє, що реформа приведе видатки пенсійної системи у відповідність до її доходів, за рахунок суттєвого збільшення власних надходжень до Пенсійного фонду.

Він сказав, що такий підхід забезпечить постійне збільшення розміру пенсійного забезпечення відповідно до зростання економічних показників, та ліквідує вплив політичного фактору на добробут пенсіонерів.

"Перегляд пенсійного забезпечення відбуватиметься не епізодично, раз на п’ять чи раз на десять років, а щорічно – у відповідності до формули розрахунку, яку закладено в проект реформи", - наголосив Рева.

Крім того, за словами урядовця, проектом закону про пенсійну реформу передбачається перенесення підвищення соціальних стандартів з грудня 2017 року на жовтень, що дозволить переглянути розмір пенсій додатково трьом мільйонам пенсіонерів.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про пенсійну реформу.