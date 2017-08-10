Омелян пояснив 900% надбавок до зарплати голови "Укравтодору"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав рішення міністерства про надбавку в обсязі 900% до зарплати виконувача обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака антикорупційним запобіжником.

Про це Омелян сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Укрінформ.

"Що нам краще: мати злодія чи мати нормального фахівця? Однозначно нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним із запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи. Ми бачимо, що у випадку з Балчуном висока зарплата не спрацювала. Тепер будуть розслідування, сподіваюсь, вони будуть завершені гучними судовими справами", - сказав Омелян.

За його словами, міністерство пішло шляхом надбавок, оскільки не має інших необхідних механізмів.

"Міністерство інфраструктури ще з самого початку виступило з ініціативою ринкових зарплат керівникам найбільших підприємств України. У випадку Укравтодору, це державна служба. У нас немає можливості встановити ринкові механізми, тому ми пішли шляхом надбавок", - пояснив свою позицію глава міністерства.

"Я вважаю і глибоко в цьому переконаний, що пан Новак - абсолютно якісна людина на своїй посаді. Це колишній міністр інфраструктури з величезним досвідом і в політичний, і в реальній сфері. Він отримує досить низьку зарплату, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, яку він має", - додав він.

При цьому Омелян не назвав точної суми, яка на даний момент виплачується Новаку.

"З мого боку це буде некоректно коментувати. Я можу підтвердити, що у нього зарплата вища, ніж у керівників державних агентств. Це було політичне рішення, яке було прийняте Кабміном, і це була одна з його умов працевлаштування в Україні", - підсумував Омелян.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури погодило встановлення надбавки до заробітної плати в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за роботу у січні-лютому 2017 року в розмірі 900%.