Mail.ru оцінила збиток від втрати українського ринку

Mail.ru Group оцінює негативний ефект від переходу бізнесу з України в зв'язку з санкціями в 1,5% від загального обсягу виручки за підсумками 2017 року.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на заяву голови ради директорів і співзасновника групи Дмитра Гришина.

"Блокування наших продуктів в Україні в другому кварталі справило несприятливий вплив на нашу виручку; ми оцінюємо ефект негативного впливу в 1,5% від загального розміру нашої виручки в 2017 році. Незважаючи на це, в інших сферах показники нашого бізнесу залишаються дуже хорошими", - йдеться в його заяві.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс", Mail.ru Group тощо.

Також повідомлялося, що Mail.ru Group обходить санкції через офшорну компанію на Кіпрі.