Mail.ru Group обходит санкции через оффшорную компанию на Кипре

Российская компания Mail.Ru Group, владеющая сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", пытается обойти запрет на деятельность в Украине через оффшорную компанию Nessly Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре.

Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на расследование международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Очередное OSINT-расследование международного разведывательного сообщества InformNapalm раскрывает попытки российской компании Mail.Ru Group обойти запрет на деятельность в Украине через оффшорную компанию Nessly Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре", - говорится в сообщении.

Как сообщают волонтеры-расследователи, Mail.Ru мимикрирует под "Пошукач".

"01.06.2017 генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев объявил о закрытии офисов компании в Украине. Добродеев также отметил, что украинский бизнес не делал существенного вклада в выручку компании. Однако, Mail.Ru Group не собирается отказываться от получения прибыли с Украинской и, как следствие, принимает шагов для сохранения своего влияния на территории Украины", - говорится в сообщении.

"24.05.2017 был создан домен poshukach.com. с момента регистрации сайт быстро набрал популярность и, по данным Alexa, на 12.06.2017 занимает 492 место посещаемости в Украине", - добавляется там.

Отмечается, что "несмотря на название в украинском стиле", с Украиной "Пошукач" никак не связан. Сам интерфейс сайта русско-английский, домен POSHUKACH.COM был зарегистрирован российским регистратором RU-CENTER. Исходный код главной страницы сайта содержит отсылки к браузеру FreeU, одним из разработчиков которого является Mail.Ru Group. Также сайт POSHUKACH.COM расположен в сети, которая территориально принадлежит России.

Сайт связан с Nessly Company (известной как Nessly Holdings Limited) - оффшорной компанией, аффилированной с Mail.Ru Group и зарегистрированной на Кипре.

В то же время сеть, в которой расположен сервер браузера FreeU, который украинцам активно рекламировали для обхода запрета соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", также зарегистрирована на Nessly Company.

Директором Nessly Holdings Ltd указана некая Елена Азаренко (Elena Azarenko), которая занимает (или занимала) должность директора в компаниях, связанных с MRG: MGL Mail.Ru Equity Limited, VK.COM Holdings Limited, MRGroup Invetsments Limited, Odnoklassniki Holdings Limited , MGL Mail.Ru Internet Assets Limited. Поиск в LinkedIn подтверждает, что Elena Azarenko работает в Mail.Ru Group.

"Таким образом, можно с большой вероятностью утверждать, что Nessly Holdings Limited тесно связана с Mail.Ru Group. Через эту компанию Mail.Ru Group пытается обойти санкции, введенные в отношении российских IT-компаний в Украине: ни домен POSHUKACH.COM, ни связанные IP-адрес не блокируются украинскими провайдерами", - акцентируется в расследовании InformNapalm.

"Как следствие - Mail.Ru продолжает присутствовать на украинском рынке, использовать собственный поисковый движок для показа результатов, которые Mail.ru признает "более релевантными", а также зарабатывать на рекламе, которая показывается украинским пользователям", - добавляют они.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.