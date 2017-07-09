Працівників захопленого ЄМЗ відправили у примусову відпустку

Близько 5 тисяч співробітників Єнакіївського металургійного заводу примусово відправлені у двомісячну відпустку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, соціально-економічна ситуація на тимчасово окупованій території Донбасу продовжує погіршуватися.

Зокрема, зупиняються виробничі процеси на підприємствах вугільної та металургійної промисловості, зростає рівень безробіття.

"Не дивлячись на обіцянки "керівництва ДНР" про повне відновлення до кінця червня функціонування "Єнакіївського металургійного заводу", з липня всі працівники підприємства (близько 5 тис. осіб) примусово відправлені у двомісячну відпустку", - заявляє ГУР.

Нагадаємо, група "Метінвест" 15 березня заявила про втрату контролю над своїми заводами в ОРДЛО, в тому числі Єнакіївським металургійним заводом і його макіївською філією.

В середині лютого "Метінвест" зупинив виробництво на ЄМЗ і МФ в зв'язку з транспортною блокадою ОРДЛО.

Пізніше бойовики підрахували, що для перезапуску Єнакіївського металургійного заводу та його макіївської філії необхідно близько 10,1 млн доларів витрат на день.

Пізніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Єнакіївський металургійний завод, фактично відібраний бойовиками у "Метінвесту", очікує на отримання партії сировини.