Бойовики знайшли сировину для запуску відібраного у Ахметова ЄМЗ

Єнакіївський металургійний завод, фактично відібраний бойовиками у "Метінвесту", очікує на отримання партії сировини.

Про це заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє "Остров".

"Підписані всі необхідні домовленості. Наступного тижня повинна прийти партія сировини, яка дозволить запустити перший метал на Єнакіївському металургійному заводі", - сказав він.

При цьому він не уточнив ні обсяги сировини, ні джерело її надходження.

Нагадаємо, група "Метінвест" 15 березня заявила про втрату контролю над своїми заводами в ОРДЛО, в тому числі Єнакіївським металургійним заводом і його макіївською філією.

В середині лютого "Метінвест" зупинив виробництво на ЄМЗ і МФ в зв'язку з транспортною блокадою ОРДЛО.

Пізніше бойовики підрахували, що для перезапуску Єнакіївського металургійного заводу та його макіївської філії необхідно близько 10,1 млн доларів витрат на день.