У Києві відновили газопостачання ТЕЦ-6

Після погашення частини боргу "Київенерго" перед "Укртрансгазом" газопостачання ТЕЦ-6 відновлено.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

"Ті райони столиці, які до сих пір залишалися без гарячої води, отримали послугу", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що міська влада не має відношення до припинення газопостачання на ТЕЦ-6, в результаті якого значна кількість жителів столиці залишилася без гарячої води.

"Все це сталося через фінансові відносини між постачальником газу і компанією "Київенерго", заручниками яких стали кияни", - сказав Кличко.

Мер уточнив, що газопостачання ТЕЦ-6 вдалося відновити з 24 червня "після непростих переговорів за участю міста".

"Відновлення роботи ТЕЦ стало можливим після досягнення домовленостей між дочірнім підприємством "Нафтогазу" "Укртрансгаз" і "Київенерго", яке погасило частину свого боргу", - підкреслив Кличко.

Мер додав, що в частині Печерського, Дніпровського та Голосіївського районів, де відсутнє гаряче водопостачання, до 18 липня "Київенерго" проводить гідравлічні випробування тепломереж, і вже після їх завершення подача гарячої води буде теж відновлена.

Як відомо, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Поділ, Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

Компанія "Київенерго" заявила, що несе від такого відключення мільйонні збитки, а кияни можуть просидіти без гарячої води до жовтня.

Згодом Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води у кілька районів міста.

24 червня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6.

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Економічна правда