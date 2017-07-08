"Татнєфть" намагається стягнути з України "борг Коломойського" у США

Російська "Татнєфть" звернулася в суди США, Великобританії і РФ із заявою про стягнення з України 144 мільйони доларів по справі "Укртатнафти".

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

"Незважаючи на те, що справа щодо оскарження рішення арбітражного трибуналу ad hoc зараз знаходиться у провадженні Касаційного суду Французької республіки, ВАТ "Татнафта" звернулося з заявами про визнання та звернення до виконання арбітражного рішення в трьох іноземних юрисдикціях: РФ, США і Великобританії", - зазначено в повідомленні.

В Мін'юсті підкреслили, що спроба стягнення в РФ провалилася – Арбітражний суд Москви відмовився прийняти заяву "Татнафти", визнавши, що він не має ефективної юрисдикції з цього провадження.

Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви і Лондона позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.

Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.

Економічна правда