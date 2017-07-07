Суд порушив справу про банкрутство “Енергомережі”

Господарський суд міста Києва за позовом ПАТ "Одеська ТЕЦ" порушив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа".

Про це йдеться у відповідній ухвалі суду.

Розпорядником майна "Енергомережі" суд призначив арбітражного керуючого Ольгу Дарієнко. За твердженнями ініціюючого кредитора у "Енергомережі" наявна непогашена заборгованість в розмірі 28,44 млн грн.

Заявлення грошових вимог кредиторів до боржника можливе протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

"Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Одеська ТЕЦ" до Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа" у розмірі 28 442 426,50 грн. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів", - йдеться в тексті ухвали.

"Ввести процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа", - сказано в ухвалі.

Нагадаємо, ці гроші були перераховані станцією в якості передоплати за газ, який "Енергомережа" зобов'язалася поставити ТЕЦ в рамках підписаного між ними договору №97 від 2 березня 2016 року.

Загальний бюджет цього контракту - 99,99 млн грн, в рахунок яких "Енергомережа" повинна була протягом 2016 року поставити станції 13,5 млн кубометрів (7380 грн/1 тис. кубів).

"Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями. За півтора року роботи "Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн.

Формальним власником ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" числиться київський бізнесмен Дмитро Крючков. Його кураторами вважаються власники ФК "Динамо" (Київ) Григорій та Ігор Суркіси.

Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, заявив про плани компанії "Енергомережа" брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго".

Економічна правда