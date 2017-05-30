Скандальна "Енергомережа" може збанкрутіти

Проти ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" може бути порушено справу про банкрутство.

За даними ЕП, відповідне питання буде розглядатися Господарським судом Києва 7 червня.

На цей день призначено підготовче засідання суду.

Автор заяви про порушення справи про банкрутство - ПАТ "Одеська ТЕЦ", якому відповідач винен 28 млн грн.

Ці гроші були перераховані станцією в якості передоплати за газ, який "Енергомережа" зобов'язалася поставити ТЕЦ в рамках підписаного між ними договору №97 від 2 березня 2016 року.

Загальний бюджет цього контракту - 99,99 млн грн, в рахунок яких "Енергомережа" повинна була протягом 2016 року поставити станції 13,5 млн кубометрів (7380 грн/1 тис. кубів).

"Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями. За півтора року роботи "Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн.

Формальним власником ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" числиться київський бізнесмен Дмитро Крючков. Його кураторами вважаються власники ФК "Динамо" (Київ) Григорій та Ігор Суркіси.

Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, заявив про плани компанії "Енергомережа" брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго".

Дмитро Рясний, ЕП