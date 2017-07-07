Гройсман заговорив про нову програму співпраці з МВФ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що досягти максимально ефективної взаємодії з Міжнародним валютним фондом можна було б завдяки запуску нової програми співпраці.

Про це сказав прем'єр під час інвестиційної конференції Dragon Capital в Лондоні в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви мене запитаєте, як прем'єр-міністра, хотів би я почати нову програму і вести діалог щодо нової програми? Так, хотів би і вважав би це правильним для того, щоб максимально ефективно створити план дій для нашої роботи", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання про перегляд програми співпраці з МВФ.

При цьому Гройсман підкреслив, що Україна має виконувати взяті на себе зобов'язання і бути прогнозованою.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може отримати п'ятий транш МВФ у розмірі до 1,9 млрд доларів восени через затягування розгляду в парламенті ключових реформ.