СБУ вилучила сервери компанії Risoil

Служба безпеки України в четвер провела обшуки в чотирьох офісах компанії Risoil і трьох квартирах співробітників компанії.

Про це в кулуарах конференції Grain Ukraine розповів генеральний директор представництва Risoil S.A. в Україні і співвласник Risoil S.A. - Шота Хаджішвілі, передає LIGA.net.

"У четвер до нас приходили співробітники СБУ з автоматами. В офіси і навіть в квартиру мого сина. У нас вилучили сервери і закидають ухилення від сплати податків і несанкціоновану комерційну діяльність", - сказав він.

За словами Хаджішвілі, обшуки проводяться не вперше з метою отримання хабарів, які компанія відмовляється платити.

Як повідомлялося, в січні 2016 року Генпрокуратура відкрила провадження стосовно компанії Risoil.

Також було накладено арешт на земділянку в Чорноморському морпорту (Одеська обл.), який орендує Risoil S.A., будівлі, які споруджують на ній, і майно представників компаній. У рамках кримінальної справи на Risoil S.A. було подано позов про стягнення 3 млн грн збитків, заподіяних самовільним захопленням землі.

Risoil S.A. заявив про незаконне відкриття кримінального провадження кримським управлінням Генеральної прокуратури України. На підставі заяв Risoil S.A було відкрито сім кримінальних справ стосовно співробітників ГПУ, СБУ, а також подано багато заяв до НАБУ.

Нагадаємо, після відкриття провадження голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтримав Risoil S.A в конфлікті з Генпрокуратурою.

Компанія Risoil S.A. відкрила першу чергу зернового терміналу ТОВ "СП Рісо Термінал" в ІМТП в кінці березня 2016 року, інвестувавши в будівництво 70 млн доларів.

До складу зернового терміналу входить склад на 30 тис. тонн одноразового зберігання зерна, оснащений автомобільним вивантаженням, що дає можливість вивантажувати близько 120 авто на добу. Пропускна здатність складу складе 700 тис. тонн зерна на рік.

Компанія Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія). Основними напрямками її діяльності є: забезпечення логістики масла, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря; продаж і виробництво рослинних масел; торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах; зберігання і переробка агропромислових продуктів.